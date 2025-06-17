Дятлова: затянутая сдача площади перед СК «Юность» — не вина подрядчика

Дятлова: затянутая сдача площади перед СК «Юность» — не вина подрядчика
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Незавершённое благоустройство перед спорткомплексом «Юность» в Калининграде — это не вина подрядчика, а стечение обстоятельств. Об этом во вторник, 17 июня, сообщила журналистам глава администрации города Елена Дятлова в ходе общения после оперативного совещания в мэрии Калининграда.

По словам Дятловой, довести площадь и гостевую парковку до готовности мешали археологи и корректировка проекта в пользу местных производителей.

«У нас длинный контракт, подрядчик нам там ИП Белик Наталья Викторовна, тот же подрядчик, который делал нам площадь перед „Домом искусств“, поэтому не могу обвинять и говорить, что это вина подрядчика, — пояснила глава администрации. — У нас было две вещи. Первое — это археологические раскопки, которые мы проводили на этой территории. Нам при заключенном контракте пришлось делать приостановку и заниматься археологией. И второе — мы ушли на корректировку проекта».

Корректировка, как уверяет Дятлова, проходила по нескольким параметрам: по замене покрытий на материалы местных производителей и по замене парковочного оборудования.

«Создано муниципальное предприятие „Городские парковки“, — продолжила чиновница. — Всё парковочное оборудование должно быть одной модели, одного типа и работать в полной интеграции с тем программным обеспечением, которое у нас сейчас установлено. Так как этот проект делался ранее, потребовалась корректировка, исходя из того оборудования, которое функционирует в городе».

Был и третий фактор — истекли технические условия сетевых организаций, из-за чего была назначена повторная экспертиза и был приостановлен контракт.

«Понятно, что историю нужно заканчивать, нам не нужно повторение Макс-Ашманн-парка. В третьем квартале текущего года все работы мы планируем завершить», — заключила Елена Дятлова.

Напомним, что торги на благоустройство территории дворца спорта «Юность» неоднократно срывались. В марте 2022 года заказчик был готов заплатить за работы 89 млн рублей.

В итоге власти увеличили начальную цену контракта до более чем 217 млн. Согласно сведениям, размещённым на портале госзакупок, договор на благоустройство был заключён в октябре 2023 года и находится на стадии исполнения. 30 апреля 2024 года указывалось сроком завершения работ.

Проект реконструкции зелёных насаждений на объекте предусматривал посадку 36 остролистных клёнов Роял Ред, 12 сосен, а также 189 кустарников кизильника, барбариса и пузыреплодника. Ещё 2125 кустарников должны быть высажены согласно ведомости дополнительного озеленения. Завершить озеленение нужно было до 30 мая 2025 года.

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