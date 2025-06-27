СК: в Калининграде за гибель рабочего на стройке будут судить ИП-подрядчика





В Калининграде ИП-подрядчик и мастер предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил строительных работ, повлекшем гибель кровельщика. Об этом сообщают в официальном канале СУ СК России по Калининградской области.

В отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя и принятого им на работу 32-летнего мастера завершили уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ. По версии следствия, ИП по договору подряда выполнял кровельные работы при строительстве многоквартирного жилого дома на улице Челюскинской. В октябре 2024 года обвиняемый принял на работу по срочному трудовому договору в качестве кровельщика 35-летнего мужчину, который допустил к проведению работ на высоте мастера без обучения требованиям охраны труда и стажировки. При этом мастер, контролирующий производство работ на высоте и ответственный за организацию и контроль таких работ, не имел соответствующей квалификации.

В результате нарушений в процессе работ 5 ноября 2024 года кровельщик, находясь на 8-м этаже строительного объекта, оступился и упал на бетонный козырек второго этажа. От полученных травм он погиб на месте.

Следствие завершило сбор доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. «На стадии предварительного следствия оба фигуранта вину признали в полном объеме, индивидуальный предприниматель возместил родственникам погибшего расходы, связанные с погребением. Преступление, в совершении которого обвиняются фигуранты, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», — сообщил руководитель следственным отделом по Центральному району Калининграда СУ СК России по Калининградской области Виталий Скляренко.