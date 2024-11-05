СК: в Калининграде на стройплощадке на ул. Челюскинской погиб рабочий

В Калининграде следователи выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительном объекте. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Во вторник днем в правоохранительные органы поступило сообщение о ЧП на одном из строительных объектов по улице Челюскинской. По предварительным данным, 35-летний сотрудник субподрядной организации выполнял кровельные работы на 8-м этаже многоквартирного жилого дома. Оступившись, мужчина упал на бетонный пол на 2-м этаже строящегося здания. От полученных травм он скончался на месте.

Следователем регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.