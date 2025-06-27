Облвласти пообещали новую улично-дорожную сеть в микрорайоне Космодемьянского

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В микрорайоне имени Космодемьянского будет сформирована новая улично-дорожная сеть. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Как уточняют власти, из областного бюджета выделены средства на строительство ул. Тихоокеанской, от ул. Алданской до ул. Спасателей, а также на реконструкцию и капремонт ул. Челюскинской. Объем финансирования составит порядка 500 млн рублей. Работы начнутся уже в этом году и должны быть завершены к лету 2026 года. Также готовится к прохождению экспертизы проектно-сметная документация на капремонт ул. Магнитогорской.

Реализация данных объектов позволит сформировать новую улично-дорожную сеть в микрорайоне им. А. Космодемьянского Калининграда и повысит безопасность и качество инфраструктуры для автомобилистов, общественного транспорта и пешеходов, считают в правительстве.

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