СМИ: Прибалтика выйдет из конвенции по запрету противопехотных мин

Литва, Латвия и Эстония выйдут из Оттавской конвенции — соглашения о запрете противопехотных мин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на министерства иностранных дел стран Прибалтики.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что решение принято в связи с российско-украинским конфликтом. По его словам, для лучшей защиты страны «нельзя вводить односторонние ограничения на вооружения, которые противоборствующая сторона не соблюдает». «Выйдя из Оттавской конвенции, силы обороны Эстонии смогут более гибко выбирать системы вооружения, средства и методы, необходимые для укрепления обороноспособности страны», — отметил он.

В МИД Латвии сообщили, что документы о выходе были представлены в ООН 27 июня. При этом выход из конвенции вступает в силу через шесть месяцев после подачи заявления.

Сейм Польши проголосовал за выход из конвенции 26 июня, законопроект поддержали 413 депутатов, еще 15 выступили против, трое парламентариев воздержались. До этого такое решение принял парламент Финляндии.

Оттавская конвенция устанавливает запрет на применение противопехотных мин в военных действиях, их производство, хранение и передачу, а также обязывает участников уничтожить имеющиеся запасы.