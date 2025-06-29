Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних выросло на 25%

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Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за 5 месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает УБК МВД России.

Отмечается, что вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей. Основные схемы злоумышленников — получение кодов авторизации, мошенничество при продаже/покупке игровых аккаунтов или ценностей, поддельные магазины в мессенджерах, рассылка файлов с вредоносным программным обеспечением, предоставление «ответов» на ЕГЭ.

В марте начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко рассказал, что количество киберпреступлений в Калининградской области в 2023 году выросло по сравнению с 2022 годом на 63,8%. Всего полицейские зарегистрировали 4252 интернет-мошенничества.

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