Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних выросло на 25%

Количество пострадавших от кибермошенников несовершеннолетних за 5 месяцев 2025 года выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает УБК МВД России.



Отмечается, что вектор атак смещается на детей и подростков, но конечной целью остаются деньги родителей. Основные схемы злоумышленников — получение кодов авторизации, мошенничество при продаже/покупке игровых аккаунтов или ценностей, поддельные магазины в мессенджерах, рассылка файлов с вредоносным программным обеспечением, предоставление «ответов» на ЕГЭ.