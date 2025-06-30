Рольбинов об открытии Северного обхода к 2028 году: «Дороги бывают красивыми»

Все новости по теме: Строительство Северного обхода Калининграда

Строительство Северного обхода планируют завершить к 2028 году. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в Центре управления региона 30 июня.

«В этом году мы ввели в эксплуатацию развязку на Советском проспекте — очень серьёзный объект. Кто-то сказал, что дороги бывают красивыми — вот это наверное, наиболее красивый объект. Мы продолжаем строить Северный обход по направлению к посёлку Космодемьянское вместе с обустройством путепроводов, со строительством новых развязок», — рассказал зампредседателя правительства и добавил, что регион обеспечен финансированием в полном объёме.

Ранее во вторник, 17 июня открыли автомобильное движение от Тенистой Аллеи до микрорайона Александра Космодемьянского. Проехать там можно по трём новым путепроводам. До этого облвласти сообщили о введении в эксплуатацию участка Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно.

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