Рольбинов об открытии Северного обхода к 2028 году: «Дороги бывают красивыми»

Строительство Северного обхода планируют завершить к 2028 году. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в Центре управления региона 30 июня.



«В этом году мы ввели в эксплуатацию развязку на Советском проспекте — очень серьёзный объект. Кто-то сказал, что дороги бывают красивыми — вот это наверное, наиболее красивый объект. Мы продолжаем строить Северный обход по направлению к посёлку Космодемьянское вместе с обустройством путепроводов, со строительством новых развязок», — рассказал зампредседателя правительства и добавил, что регион обеспечен финансированием в полном объёме.