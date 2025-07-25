Готовность транспортной развязки в районе Проспекта Победы составляет 50% (фото)

Готовность транспортной развязки в районе Проспекта Победы составляет 50% (фото)
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Все новости по теме: Строительство Северного обхода Калининграда

Техническая готовность транспортной развязки в районе Проспекта Победы в Калининграде составляет 50%. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

За счёт средств нацпроекта «Инфраструктура для жизни» строятся третий и четвертый подэтапы Северного обхода Калининграда. Речь об участке дороги от транспортной развязки на Советском проспекте в сторону проспекта Победы и транспортной развязке на нём.

На участке дороги от транспортной развязки на Советском проспекте в сторону проспекта Победы идёт строительство двух транспортных развязок в разных уровнях, четырёх путепроводов, трёх надземных и одного подземного пешеходного перехода. Общая протяженность построенного этапа составит 4,4 километра. В настоящее время техническая готовность объекта составляет 19%.

При строительстве транспортной развязки в районе проспекта Победы дорожники возведут три путепровода и один подземный пешеходный переход. Протяжённость построенной развязки составит 1,5 километра. Техническая готовность объекта — 50%.

Предполагается, что после завершения строительства этих подэтапов Северного обхода калининградцы получат шестиполосную дорогу и транспортную развязку с расчётной скоростью движения до 120 км/час.

Автомобильное движение на участке Северного обхода от Тенистой Аллеи до микрорайона Александра Космодемьянского открыли 17 июня. Ранее облвласти сообщили о введении в эксплуатацию участка Северного обхода Калининграда с 5,8 по 7,4 км — от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно.

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