Власти о третьем этапе Восточной эстакады: «Не лучшее время для инвестиций»﻿

Все новости по теме: Строительство Восточной эстакады в Калининграде

Власти Калининградской области ищут возможность включения Восточной эстакады в федеральную программу финансирования. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в Центре управления региона 30 июня.

«Мы завершили проектирование третьего этапа Восточной эстакады. Цена [строительства] очень высокая — порядка 25 миллиардов, потому что объект находится в болотистой местности. Естественно, таких денег в областном бюджете мы вряд ли сможем найти. [...] Коллеги из Минтранса и Росавтодора нас в этой части поддерживают, но сегодня, наверное, не самое лучшее время для таких больших инвестиций», — рассказал зампредседателя облправительства. При этом Рольбинов высказал уверенность, что власти региона смогут убедить начать финансирование.

О том, что проект строительства готов и получено положительное заключение госэкспертизы, правительство региона сообщало ещё в апреле 2024 года. Тогда же планировалось во втором полугодии объявить тендер на подряд по строительству третьего этапа Восточной эстакады в Калининграде. Речь шла о новой дороге с мостами, которая должна связать Октябрьский остров и ул. Муромскую.

Стоимость третьего этапа Восточной эстакады в конце октября 2023 года оценивали в 20,1 млрд рублей. Основная часть эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. На ней должно быть 4 полосы движения. Власти называли разную стоимость строительства третьего этапа Восточной эстакады. В 2018 году работы оценивались в 5 млрд рублей. В 2021 году речь шла о сумме в 7-8 млрд рублей. В декабре 2022 губернатор Антон Алиханов заявлял, что стоимость работ заметно возросла и должна составить 27 млрд рублей.

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