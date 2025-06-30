Власти о третьем этапе Восточной эстакады: «Не лучшее время для инвестиций»﻿

Власти Калининградской области ищут возможность включения Восточной эстакады в федеральную программу финансирования. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в Центре управления региона 30 июня.



«Мы завершили проектирование третьего этапа Восточной эстакады. Цена [строительства] очень высокая — порядка 25 миллиардов, потому что объект находится в болотистой местности. Естественно, таких денег в областном бюджете мы вряд ли сможем найти. [...] Коллеги из Минтранса и Росавтодора нас в этой части поддерживают, но сегодня, наверное, не самое лучшее время для таких больших инвестиций», — рассказал зампредседателя облправительства. При этом Рольбинов высказал уверенность, что власти региона смогут убедить начать финансирование.

О том, что проект строительства готов и получено положительное заключение госэкспертизы, правительство региона сообщало ещё в апреле 2024 года. Тогда же планировалось во втором полугодии объявить тендер на подряд по строительству третьего этапа Восточной эстакады в Калининграде. Речь шла о новой дороге с мостами, которая должна связать Октябрьский остров и ул. Муромскую.