Рольбинов о расширении Советского проспекта: «Мы обязательно подступимся»

Рольбинов о расширении Советского проспекта: «Мы обязательно подступимся»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Власти Калининградской области обсуждают проект по расширению Советского проспекта. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире Центра управления регионом 30 июня.

«Есть проектная документация, цена — порядка 2,5 млрд рублей. Мы смотрели и обсуждали этот объект с губернатором буквально в пятницу, когда выезжали на Северный обход. У нас стоит в планах, но в связи с тем, что у нас есть объекты, которые уже реализуются и которые нужно в первую очередь завершить, то, в основном, реализация зависит, как все понимают, от финансовых возможностей. Поэтому сначала нужно закончить начатые проекты, а после мы обязательно подступимся к реконструкции», — рассказал зампред правительства и подчеркнул, что Советский проспект — «одна из приоритетнейших» дорог города.

Рольбинов также поделился некоторыми подробностями проекта. Проспект планируют расширить до четырёх полос с обустройством велосипедных дорожек и освещения от улицы Маршала Борзова до въезда на новую развязку на Северный обход.

В октябре 2022 года проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ оценили в 2,2 млрд рублей.

Тогда же в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков. «Нужно понять, какие участки подлежат изъятию для муниципальных нужд, а это такой достаточно длительный процесс. Когда городская администрация получит из экспертизы проектную документацию, будем включать ее в план дорожной деятельности», — поясняла бывший министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

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