Горвласти рассчитывают начать реконструкцию Советского проспекта в 2026 году

Власти Калининграда рассчитывают начать реконструкцию Советского проспекта в 2026 году. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Знаковый для города объект, достаточно ресурсоёмкий, и администрация Калининграда финансово одна не вытащит его реализацию.Но он крайне важный, потому что это дорога магистрального значения и действительно генерирует большое количество пробок, особенно в летний период на въезд и выезд из города. В проблему погружена сегодня не только администрация Калининграда, но и были личные доклады губернатору. Алексей Сергеевич принял решение о начале реализации данного объекта», — сказала Дятлова.

В настоящее время власти, по её словам, ждут поправки в бюджет на 2026 и плановый период 2027-2028 годов.

«Минимум три года на строительство нам нужно, потому что это связано не только с расширением дорожного полотна, но и с большими работами по перекладке всех коммуникаций, которые находятся в теле дороги. Ждём решения и я верю в то, что уже реализацию начнём в текущем году», — добавила сити-менеджер.

В октябре 2022 года проект реконструкции участка Советского проспекта от улицы Маршала Борзова до улицы Габайдулина прошел госэкспертизу. Стоимость работ оценили в 2,2 млрд рублей.

Тогда же в областном правительстве сообщали, что для реконструкции дороги потребуется минимум два года на мероприятия, связанные с изъятием земельных участков.

Как сообщал ранее министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов, проспект планируют расширить до четырёх полос с обустройством велосипедных дорожек и освещения от улицы Маршала Борзова до въезда на новую развязку на Северный обход.