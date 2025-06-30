Правительство Калининградской области объявило конкурс на финансирование СМИ. Средства в виде субсидии будут перечисляться на финансовое обеспечение затрат, связанных с информационным освещением деятельности государственных органов региона. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

Конкурс проводится в рамках государственной программы «Государственное управление и гражданское общество». Участвовать в нём могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Согласно информации на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, в 2025-м на эти цели хотят распределить 38 млн руб. Субсидии по разным мероприятиям составят до 23 млн руб., до 7,5 млн руб., до 5 млн руб., ещё по пяти мероприятиям субсидирование составит до 500 тыс. руб. по каждому.

Приём заявок проводится до 23:59 24 июня по московскому времени. Рассматривать их планируют до 8 августа, оценивать — с 12 по 25 августа. В этот период объявят и победителей конкурса. Заключить соглашение с ними планируют в течение 21 дня. Один участник конкурса может подать до 8 заявок.

«Результатом предоставления субсидии является стопроцентная реализация мероприятий в соответствии с соглашением до 15 декабря 2025 года. Победителя конкурса определит конкурсная комиссия по проведению конкурса на предоставление в 2025 году субсидий из областного бюджета на обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов Калининградской области в средствах массовой информации», — говорится в сообщении министерства.