Правительство Калининградской области объявило конкурс на финансирование СМИ. Средства в виде субсидии будут перечисляться на финансовое обеспечение затрат, связанных с информационным освещением деятельности государственных органов региона. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.
Конкурс проводится в рамках государственной программы «Государственное управление и гражданское общество». Участвовать в нём могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Согласно информации на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки, в 2025-м на эти цели хотят распределить 38 млн руб. Субсидии по разным мероприятиям составят до 23 млн руб., до 7,5 млн руб., до 5 млн руб., ещё по пяти мероприятиям субсидирование составит до 500 тыс. руб. по каждому.
Приём заявок проводится до 23:59 24 июня по московскому времени. Рассматривать их планируют до 8 августа, оценивать — с 12 по 25 августа. В этот период объявят и победителей конкурса. Заключить соглашение с ними планируют в течение 21 дня. Один участник конкурса может подать до 8 заявок.
«Результатом предоставления субсидии является стопроцентная реализация мероприятий в соответствии с соглашением до 15 декабря 2025 года. Победителя конкурса определит конкурсная комиссия по проведению конкурса на предоставление в 2025 году субсидий из областного бюджета на обнародование (опубликование) информации о деятельности государственных органов Калининградской области в средствах массовой информации», — говорится в сообщении министерства.В 2024 году на освещение деятельности региональной власти в областном бюджете было предусмотрено 30 млн рублей. В результате конкурсного отбора субсидии получили восемь изданий. ООО «Комсомольская правда — Калининград» выделили 5 млн рублей, ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» — 15 млн рублей, а ООО НТРК «Каскад» — 7,5 млн рублей. Ещё по 500 тыс. рублей получили ООО «Издательство «Страна», ООО «Комсомольская правда — Калининград», АО «Издательство «Российская газета», АО «Региональная информационная служба «Интерфакс» и ООО «Рекламное агентство «КП-Ва-Банкъ».