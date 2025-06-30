В Калининграде выпускники-медалисты заложили новую аллею

В понедельник, 30 июня, в Калининграде выпускники-медалисты 2025 года заложили новую аллею, продолжив традицию благоустройства родного города. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Седьмой год подряд лучшие ученики школ Калининграда украшают территории города. В этом году 47 лучших выпускников из 36 общеобразовательных учреждений города, их родители, директора школ вместе с главой администрации Калининграда Еленой Дятловой, высадили 150 кустов сирени у Летнего озера. Новая аллея станет не только украшением Летнего озера, но и напоминанием о вкладе выпускников в развитие города, отметили в мэрии.

Как напомнили в горадминистрации, в 2018 году аллея выпускников появилась на границе Южного парка и Аллеи Смелых, 125 грабов прижились и уже образовали в этом месте зелёную стену. Аллея из пятидесяти шведских рябин и семи саженцев голубых елей благодаря лучшим выпускникам появилась спустя год на набережной Генерала Карбышева. Выпускники 2020, 2022, 2023 годов высадили на улице Согласия аллею из кленов остролистных, вязов шершавых Кампердоуни и кустов сирени коллекционных сортов. Деревья и кустарники растут, крепнут и радуют жителей нашего города. В 2024 году заложена аллея из 150 кустов сирени в сквере на территории Летнего озера.