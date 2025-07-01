СМИ: обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев вводить пока не планируют

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ЕГЭ по истории не будет обязательным для поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности в новом учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.

«Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027 году», — цитирует Афанасьева ТАСС.

Ранее Владимир Путин поддержал идею ввести обязательный экзамен по истории для абитуриентов, которые собираются поступать на гуманитарные специальности и социально-экономические специальности.

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