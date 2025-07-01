«Калининград-ГорТранс» выделяет 14,3 млн рублей на закупку 12 домкратов

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АО «Калининград-ГорТранс» ищет поставщика для закупки 12 домкратов за 14,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Закупить планируется 6 стационарных и 6 передвижных домкратов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9:00 17 июля. Согласно техзаданию, грузоподъемность домкратов должна быть равна 6 тоннам, мощность электродвигателей — 2,2 кВт. Лакокрасочное покрытие снаружи и изнутри — синее.

Как пояснил «Новому Калининграду» директор АО Владимир Фомин, домкраты необходимы, чтобы завершить обновление оборудования для обслуживания подвижного состава — автобусов и троллейбусов.

По его словам, это нужно, «чтобы персонал мог качественно и в максимально короткие сроки выполнять поставленные задачи». «На нашем предприятии по мере своих сил стремятся к созданию максимально комфортных условий работы для персонала», — заверил Фомин. Он также добавил, что с этого года приобретена часть оборудования по обслуживанию климатических установок. «Ранее они выполнялись с привлечением сторонних организаций. Такой подход позволяет экономить денежные средства, позволяет более оперативно решать задачи ремонта, осуществлять более комплексный подход. Всё это сказывается на безопасности перевозок пассажиров», — сообщил директор предприятия.

Старые (первое фото) и новые домкраты (второе фото). Изображения Владимира Фомина

Часть выполненных работ позволяет продлить жизнь транспорту, отметил директор «Калининград-ГорТранса». Он также сообщил, что на предприятии обновили малярный цех.

В конце июня в региональную Службу по государственному регулированию цен и тарифов поступило заявление от «Калининград-ГорТранса» о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте.

Ранее АО выделило 4 млн рублей на закупку 100 новых терминалов оплаты.

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