«Калининград-ГорТранс» хочет повысить тарифы на проезд в общественном транспорте

В региональную Службу по государственному регулированию цен и тарифов поступило заявление от «Калининград-ГорТранса» о пересмотре стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

Транспортное предприятие предложило следующие тарифы за проезд пассажиров и провоз багажа, дифференцированные по видам оплаты:

49 рублей при наличной оплате (сейчас — 37);

39 рублей при безналичной оплате (сейчас — 33);

34 рубля при оплате транспортной картой «Волна Балтики» (сейчас — 28).

«Процедура анализа обоснованности повышения стоимости проезда предусматривает тщательное изучение всего объема представленных документов, включая подробные расчеты затрат, понесенных предприятием-перевозчиком, — отметили в Службе. — Эксперты ведомства получили пакет необходимых материалов и направили дополнительные запросы, касающиеся конкретных аспектов финансовой отчетности организации».

Согласно установленным нормам законодательства, общий срок проверки всех предоставляемых сведений не превышает 60 дней. Анализ документации предполагает проверку каждой строки заявленных расходов, таких как фонд оплаты труда персонала, затраты на электроэнергию и топливо, амортизационные отчисления, связанные с эксплуатацией транспортных средств, капитальные ими текущие ремонты, налоги и иные обязательные платежи.

В Службе напомнили, что последний раз тарифы повышали в июле 2023 года. «Новый этап обсуждения расценок обусловлен необходимостью учета текущих экономических условий и роста издержек перевозчиков», — добавили в ведомстве.

В конце июня 2025 года городской Совет депутатов Калининграда одобрил повышение тарифов льготного проезда в городском транспорте без обсуждения. Согласно изменениям, которые вступят в силу с 1 июля, городские льготники будут платить за проездной билет 450 рублей вместо 300. Для федеральных льготников цена увеличивается с 700 до 1000 рублей, а для многодетных семей — с 550 до 700 рублей. Повышается также проезд для школьников. С июля они будут платить 20 рублей вместо ранее установленных 15.