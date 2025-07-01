Горвласти: бесплатный проезд в транспорте для детей-инвалидов не предусмотрен

Бесплатный проезд в общественном транспорте Калининграда для детей-инвалидов не предусмотрен, они имеют право на льготную перевозку по «Волне Балтики». Об этом говорится в ответе городской администрации на информационный запрос «Нового Калининграда».

Власти муниципалитета привели выдержку из федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно документу, органы местного самоуправления могут сами решать, какую дополнительную социальную помощь или льготы, они будут предоставлять жителям за счет своего бюджета. При этом они не обязаны финансировать эти меры, если у них нет возможности, так как дополнительные федеральные средства на это не выделяются.

В решении горсовета Калининграда № 282 от 23.12.2020 предусмотрено, что льготный проезд положен зарегистрированным в городе гражданам России, которые также имеют льготы по российскому или региональному законодательствам. При оплате перевозки они должны использовать льготную «Волну Балтики» за 1 тыс. в месяц или банковскую карту. В категорию указанных в решении горсовета лиц включены дети-инвалиды. Они имеют право проезда с сопровождающим.

«Подпунктом „в“ пункта 14 приложения к Решению 282 к категориям граждан, имеющих льготы по федеральному законодательству, законодательству Калининградской области и иных субъектов Российской Федерации, которым предоставлено право льготного проезда, отнесены дети-инвалиды (с правом проезда по одной льготной транспортной карте „Волна Балтики“ или льготной банковской карте с сопровождающим лицом). Права бесплатного проезда для указанной категории не предусмотрено. В своей деятельности комитет руководствуется нормами действующего законодательства», — говорится в ответе городской администрации.

Напомним, что в июне в редакцию «Нового Калининграда» обратилась калининградка Ольга, которая проживает в Москве. По приезде на родину она сталкивается с проблемой проезда в общественном транспорте с ребёнком-инвалидом. По её словам, они имеют право на бесплатный проезд, установленный федеральным законодательством. Ольга также отметила, что каждую поездку ей «необходимо доказывать право» на эту социальную помощь.