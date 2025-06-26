Карта вместо льготы: мама ребёнка с ОВЗ борется за право бесплатного проезда

В редакцию «Нового Калининграда» обратилась многодетная мама Ольга Гребенюк. Её семья проживает в Москве, а в Калининград они часто приезжают в гости к родителям. Пользуясь общественным транспортом, Ольга каждый раз сталкивается с проблемой: кондукторы требуют оплату за проезд ребенка с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающего, несмотря на наличие справки и федеральной льготы.

По словам Ольги, работники транспорта ссылаются на решение городского Совета депутатов Калининграда от 23.12.2020 № 282, которое действительно предусматривает бесплатный проезд для инвалидов и сопровождающих, но только при наличии карты «Волна Балтики». «Я вежливо объясняю, что федеральные нормы — а именно ст. 11 п. 9 ФЗ № 181-ФЗ, постановление Правительства № 890 от 30.07.1994, а также Конституция РФ — гарантируют бесплатный проезд на всей территории страны без дополнительного условия в виде „местной карты“», — делится Ольга.

Родословная Ольги тесно связана с Калининградом. Её дед — Георгий Мастеров, после Великой Отечественной войны восстанавливал Кёнигсберг, трудился в Калининградском морском торговом порту начальником строительно-монтажного управления. Он и перевёз жену и сестру в Калининград. Дед мужа Ольги, Николай Гребенюк, попал в партизанский отряд, действующий на территории Белоруссии, где воевал до прихода Красной Армии. После войны проживал в Минске, а затем Калининграде. Его также награждали орденом Красного Знамени.

«Папа переехал в Калининград из Мурманской области, а мама здесь родилась. Мы приехали на родную землю, где живёт наша большая семья. Конечно, меня возмущает, когда сейчас депутаты, которые, извините, за наши налоги едят свой хлеб и немаленькую зарплату получают, устанавливают простым людям, тем более социально незащищённым слоям населения, какие-то минимумы, какие-то условия, в противоречие тому, что закреплено в федеральном законодательстве», — поделилась женщина.

У Ольги пятеро детей. Двое из них уже взрослые, сыну — 27 лет, а дочери — 23. Оба работают. В семье также двое школьников — 11 и 8 лет. Самый младший ребенок — с ограниченными возможностями здоровья. На него оформлена розовая справка об инвалидности, утвержденная ещё Минздравсоцразвития России № 1031н от 24.11.2010 г.





«19 июня в трамвае № 3 по маршруту от Рыбной деревни до улицы Багратиона после моего отказа оплачивать проезд за ребёнка-инвалида и себя как сопровождающего кондуктор начала звонить. Через несколько минут ей по телефону подтвердили, что федеральная льгота действительно действует. Только после этого нас оставили в покое. Но сам факт необходимости доказывать право каждый раз — это унизительно и психологически тяжело», — рассказала Ольга.

«Новый Калининград» направил в правительство области и администрацию города запрос на получение информации с просьбой прокомментировать данную ситуацию. На момент публикации от властей ответа не поступило.