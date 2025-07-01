В «Храброво» задержали злостного неплательщика алиментов из Курской области

Калининградские транспортные полицейские задержали пассажира, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ЗУВДТ.

Злоумышленник был выявлен в ходе патрулирования аэровокзального комплекса «Храброво». Установлено, что 42-летний житель Курской области осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Он неоднократно игнорировал судебное решение о выплате алиментов без уважительных причин. Первоначально ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако, мужчина нарушил эту меру пресечения, скрывшись от суда. В связи с этим его объявили в розыск, а меру пресечения изменили на заключение под стражу.

В настоящее время осужденный помещен в следственный изолятор. Принимаются меры для передачи лица инициаторам розыска в отдел полиции Курска.