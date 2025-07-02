В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «криптовалютой»

Мошенники разработали схему «обучения торговли криптовалютой» для обмана россиян. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на УМБ МВД РФ.

Злоумышленник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалюте. После этого происходит психологическая обработка: «создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы». Мошенники при этом объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на различных биржах и вносит туда средства, веря в обещанную прибыль. Злоумышленники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.

«Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — „мамонта“) и установление отношений доверия», — говорится в сообщении.