В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «криптовалютой»

Все новости по теме: Криминал

Мошенники разработали схему «обучения торговли криптовалютой» для обмана россиян. Об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на УМБ МВД РФ.

Злоумышленник устанавливает доверительные отношения, представляясь экспертом в криптовалюте. После этого происходит психологическая обработка: «создается дефицит времени и атмосфера дружелюбия для снижения критичности жертвы». Мошенники при этом объясняют несуществующие арбитражные операции с использованием фальшивых «нейросетевых ботов». Жертва регистрируется на различных биржах и вносит туда средства, веря в обещанную прибыль. Злоумышленники получают доступ к аккаунту и выводят деньги на свои счета.

«Данная схема, фиксируемая в деятельности иностранных колл-центров, представляет собой замаскированное под обучение торговле криптовалютами мошенничество. Цель: оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы (в терминологии мошенников — „мамонта“) и установление отношений доверия», — говорится в сообщении.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter