Алиханов: минпромторг хочет закрепить долю отечественных самолётов в 50%

Минпромторг РФ выступает за законодательное закрепление нормы о 50-процентной доле самолетов отечественного производства в парках авиакомпаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Антона Алиханова.

«У нас в 309-м указе президента есть цель — 50% отечественных самолетов в парке авиакомпаний. Считаем, что эти положения указа требуют и законодательного закрепления, и дальнейшего развития в нормативно-правовой базе», — сказал Алиханов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

В прошлом году президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди перечисленных в нем поручений — увеличение авиационной подвижности населения минимум на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении доли самолетов отечественного производства в парке перевозчиков не менее чем в 50%.

«Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан, к 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в полтора раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить и развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед Правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов — это больше трети аэропортовой сети России», — говорил Путин во время ежегодного послания в 2024 году.