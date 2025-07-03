На благоустройство территории «Ростех Арены» выделили ещё 5 млн рублей

Все новости по теме: Госзакупки

На работы по благоустройству территории стадиона «Ростех Арена» выделили ещё 5,4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В качестве подрядчика выступает ООО «Ланд-Контур». Срок выполнения работ — не более 60 дней с даты заключения договора. Какие именно работы планируется выполнить, в закупке не указано.

Ранее на работы по благоустройству территории стадиона выделили 7,3 млн руб. Подрядчик должен был восстановить асфальтобетонное и плиточное покрытие, подрезать колодцы и сваи, а также выполнить монтаж ливневой канализации.

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