Росавиация: два перевозчика планируют добавить в продажу льготные билеты

Продолжение: Росавиация о субсидированных билетах для калининградцев: пассажиры равнозначны
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Количество субсидированных билетов в свободной продаже существенно ограничено в связи с высоким спросом на них, однако два перевозчика планируют добавить их продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда» о дефиците билетов.

«На рейсы из Калининграда в Москву в июле в открытой продаже есть билеты у „Уральских авиалиний“, на август — у „Уральских авиалиний“ и S7 Airlines („Сибири“). Количество билетов в свободной продаже существенно ограничено в связи с высоким спросом на них, — сообщили в ведомстве. — В ситуации повышенного спроса авиакомпании оперативно открывают дополнительные продажи. Так, с 3 июля перевозчики Nordwind („Северный ветер“) и S7 Airlines планируют добавить в продажу билеты на направлении Калининград — Москва на июль-август».

Отметим, что в четверг утром на сайте S7 появились билеты по льготным тарифам на август, однако их количество существенно ограничено — 2-3 билета в день.

В начале июля 2025 года жители региона вновь столкнулись со сложностями при покупке авиабилетов на основную территорию России — субсидированные билеты на глубину более двух недель приобрести оказалось практически невозможно. Подробнее читайте по ссылке.

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