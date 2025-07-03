Росавиация: два перевозчика планируют добавить в продажу льготные билеты

Количество субсидированных билетов в свободной продаже существенно ограничено в связи с высоким спросом на них, однако два перевозчика планируют добавить их продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации, отвечая на информационный запрос «Нового Калининграда» о дефиците билетов.

«На рейсы из Калининграда в Москву в июле в открытой продаже есть билеты у „Уральских авиалиний“, на август — у „Уральских авиалиний“ и S7 Airlines („Сибири“). Количество билетов в свободной продаже существенно ограничено в связи с высоким спросом на них, — сообщили в ведомстве. — В ситуации повышенного спроса авиакомпании оперативно открывают дополнительные продажи. Так, с 3 июля перевозчики Nordwind („Северный ветер“) и S7 Airlines планируют добавить в продажу билеты на направлении Калининград — Москва на июль-август».

Отметим, что в четверг утром на сайте S7 появились билеты по льготным тарифам на август, однако их количество существенно ограничено — 2-3 билета в день.