Росавиация о субсидированных билетах для калининградцев: пассажиры равнозначны

В начале июля жители Калининградской области вновь столкнулись с проблемами при покупке авиабилетов на остальную территорию России. Субсидированных билетов в продаже найти было практически невозможно — эксперимент «Нового Калининграда» показал, что на вторую половину августа их в продаже просто нет.

При этом в правительстве области рассказали, что в 2025 году на субсидирование перевозок на калининградском направлении из федерального бюджета уже было выделено 770 млн рублей, власти работают над тем, чтобы увеличить этот объем (год назад на эти цели регион получил 1,1 млрд). Правда, в Правительстве РФ сумму субсидий «увеличили» до миллиарда. «По поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде. Субсидируются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и Мурманск, а также 15 маршрутов, которые проходят мимо Москвы», — отмечалось в телеграм-канале Правительства.

«Новый Калининград» направил официальный информационные запросы в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию) и Правительство РФ. Росавиация отреагировала оперативно, уже в среду вечером. Публикуем наши вопросы и письменные ответы ведомства без сокращений.

— Какая сумма субсидии была предусмотрена для жителей Калининградской области на 2025 год?

— В 2025 году на фактические перевозки в Калининград предусмотрено 692,3 млн руб. В рамках этой суммы по льготным билетам перевозятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров.

— Если средства субсидии еще остались, то почему авиакомпании не выставляют в продажу субсидированные билеты? Осуществляется ли какой-то контроль ситуации со стороны Росавиации?

— На рейсы из Калининграда в Москву в июле в открытой продаже есть билеты у «Уральских авиалиний», на август — у «Уральских авиалиний» и S7 Airlines («Сибири»). Количество билетов в свободной продаже существенно ограничено в связи с высоким спросом на них.

В ситуации повышенного спроса авиакомпании оперативно открывают дополнительные продажи. Так, с 3 июля перевозчики Nordwind («Северный ветер») и S7 Airlines планируют добавить в продажу билеты на направлении Калининград — Москва на июль-август.

— Почему для Калининградской области, в которой проживает миллион жителей, выделена сумма субсидии, которая не покрывает запросы жителей даже в рамках лимита на четыре перелета в год? И кто установил лимиты и почему?

— По решению Минтранса и Росавиации на калининградские маршруты предоставлено дополнительное финансирование в объеме 370,36 млн руб. (около 71 тыс. билетов). В рамках бюджетного процесса на 2026-2028 года Росавиация планирует запросить дополнительные средства на маршруты в/из Калининграда.

— Может ли Росавиация сообщить, какая сумма субсидирования была израсходована авиакомпаниями (каждой конкретно) для перевозок пассажиров на калининградском направлении?

— Мы не раскрываем суммы по каждой авиакомпании, так как они относятся к их коммерческой тайне. Специалисты Росавиации анализируют динамику расходования каждой авиакомпанией выделенных средств в рамках заключенных договоров о предоставлении субсидий.

— Сколько из перевезенных пассажиров были жителями Калининградской области, сколько студентами вузов, сколько представителями других категорий граждан?

— Мы не проводим такое разделение. В рамках программы субсидирования авиакомпаниям компенсируется каждый перевезенный пассажир. К ним равнозначно относятся как жители Калининградской области, так и отдельные категории пассажиров (многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью — прим. «Нового Калининграда»).

От редакции: утром в четверг в продаже у авиакомпании S7 действительно появились субсидированные билеты «Калининград — Москва» на август. Однако число их также существенно ограничено — к примеру, на один рейс начало августа оказалось невозможно купить билеты для семьи из четырех человек — двух взрослых и двух детей до 12 лет. Если для взрослых в итоге удалось купить билеты по льготным тарифам (по 3800 за человека), то для ребенка билет стоил уже 25000 рублей. При этом по телефону авиакомпании сказали, что субсидируемых билетов у нет в принципе.

Как купить субсидированный билет на сайте S7:

Зайти на сайт, выбрать направление и даты Выбрать категорию льготы в разделе «Льготные тарифы S7 и субсидии» Если субсидированные билеты есть в наличии, вы увидите их ниже в отдельной графе (отмечена синим).

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», скрин сайта авиакомпании S7