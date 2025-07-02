Транспортная недоступность: что происходит с субсидированными авиабилетами

Вице-премьер правительства Александр Рольбинов во время прямой линии в ЦУРе заявил о наличии субсидированных авиабилетов на самолеты на калининградском направлении. «Новый Калининград» в ходе эксперимента выяснил, что сегодня приобрести билеты по льготным тарифам (3500 в один конец до Санкт-Петербурга и 3800 — до Москвы) на август невозможно.

О проблемах с покупкой авиа- и железнодорожных билетов сообщили читатели «Нового Калининграда». По словам жительницы областного центра Анны, на поезда из Калининграда до Москвы и Санкт-Петербурга билетов нет до сентября — в продаже остались только купе для инвалидов. Что касается авиаперевозок, то по разумным ценам (от полутора до трёх тысяч руб.) есть билеты только на ближайшие даты — так называемый «ластминут» или «последняя минута».

«Но это каждый раз лотерея — на завтра, например, билет до Москвы можно найти и за 2000 руб., а на следующий день он будет уже за 4500, причем только в один конец, обратно — не менее чем за 8000 руб., — рассказала читательница. — Если же брать август, то на этот месяц цены уже просто заоблачные — 12000-15000 в один конец. Субсидированных билетов нет, при этом власти утверждают, что они есть. Как в кино: ты не видишь суслика, а он есть. Но есть ли?»

Женщина считает, что эта ситуация нарушает права жителей области на свободное передвижение — попасть в «большую» Россию обычному калининградцу по тем тарифам, что предлагают авиакомпании, нереально.

«Я не понимаю, почему мы не можем просто купить льготный билет, который нам положен в силу нашей „оторванности“. Почему власти не могут организовать этот процесс так, чтобы можно было в любой момент поехать на остальную территорию России. Понятно, что многие планируют отпуска заранее, поэтому покупают билеты, когда их „выбрасывают“ в продажу. Но запланировать похороны близких родственников за полгода невозможно, и тут приходится играть в лотерею — покупать билет за 2000 или за 8000», — добавила женщина.

Ранее о проблемах у туротрасли из-за нестабильной и непредсказуемой для рядового туриста политики авиакомпаний рассказывал руководителем гостиничного направления Калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Куренков.

Тема субсидированных билетов — довольно болезненная для калининградцев. В прошлом году по поручению президента льготную региональную программу возобновили. Однако билеты «выбрасывали» в продажу временами, что вызывало небывалый ажиотаж и очереди в авиакассах, как в советские времена дефицита. Летом 2024 года глава региона Алексей Беспрозванных дважды указывал вице-премьеру Александру Рольбинову на то, что нужно обеспечить «бесперебойность субсидирования». И, по всей видимости, в отчетах вице-премьера всё хорошо. Так, во время прямого эфира в ЦУРе 30 июня Александр Рольбинов заявил, что купить билеты можно.

«На сегодняшний день у нас ещё остались субсидированные билеты, их порядка 36 тысяч. Может быть, не все компании могут их продавать, например „Аэрофлот“, так как они пользуются повышенным спросом», — сообщил он и отметил, что льготные перелёты осуществляют и другие авиакомпании, такие как «Северный Ветер», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Смартавиа», и сегодня они, по его словам, «продолжают продавать билеты».

В последний раз в 2025 году билеты по льготным тарифам в большом количестве «выбрасывали» в продажу 14 апреля. Однако уже спустя три дня у «Аэрофлота» все они были раскуплены до конца года. Причина столь высокой популярности этой авиакомпании, по всей видимости, кроется в том, что система продажи льготных билетов у нее самая удобная для онлайн-формата — нужно выбрать рейс в специальном разделе на сайте, загрузить сканы или фотографии паспорта с пропиской и ждать, когда решение будет одобрено, потом — так же онлайн оплачивать.





Сегодня на сайте «Аэрофлота» субсидируемые билеты отсутствуют. На 18 августа (эту дату «Новый Калининград» взял для примера) билеты по маршруту «Калининград — Москва» начинаются от 18 463 руб.

Раздел «субсидии» есть на сайте «Уральских авиалиний». Здесь можно найти льготные билеты на ближайшие дни из Калининграда в Москву. Глубина продаж билетов по 3800 руб. — до 11 июля. С 12 июля они продаются уже по 8543 руб. На 18 августа билет по маршруту «Калининград — Москва» можно купить за 12203 руб. Не исключено, что это особый маркетинговый ход авиакомпаний — возможно, что деньги из субсидий у них действительно еще не израсходованы, но они не спешат «выбрасывать» их на прилавок, а скидывают в последний момент в надежде продать билет подороже тем, кто планирует поездки. Всё по законам рынка.

На сайте авиакомпании «Северный ветер» также есть специальный раздел для тех, кто хочет воспользоваться субсидированными перевозками. Однако здесь необходимо направить отдельный запрос и ждать ответ через форму обратной связи. 30 июня на сайте авиакомпании нам сообщили, что до 26 сентября льготных билетов в продаже нет.

У S7 («Сибирь») посмотреть наличие субсидируемых билетов можно в приложении на смартфоне. На 18 августа таких билетов нет. Самый дешевый из Калининграда до Москвы предлагают за 17178 руб.

Что касается «Смартавиа», то на её рейсы билеты продаются только в авиакассах — в Калининградской области это кассы на первом этаже аэропорта «Храброво», а также в турфирмах на Житомирской и Чайковского. В авиакассе на Житомирской во вторник утром сообщили, что льготных билетов на вторую половину августа нет.

Стоит напомнить, что на покупку льготных билетов есть ограничения. Калининградец может в течение года купить «до четырёх билетов в одном направлении», или «два билета в направлении „туда и обратно“», или «два билета в одном направлении и один билет в направлении туда и обратно». Проще говоря, жителю области положено не больше четырех перелетов в год. В случае нарушения этих требований авиакомпания может потребовать от пассажира возмещения понесенных убытков.

В правительстве области рассказали, что в 2025 году на субсидирование перевозок на калининградском направлении из федерального бюджета уже было выделено 770 млн рублей, власти работают над тем, чтобы увеличить этот объем (год назад на эти цели регион получил 1,1 млрд).

Правда, в Правительстве РФ сумму субсидий уже «увеличили». «По поручению Президента выделено более 1 млрд рублей на льготные авиабилеты для более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде. Субсидируются прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Архангельск и Мурманск, а также 15 маршрутов, которые проходят мимо Москвы», — заявили в Правительстве России.





Откуда у кабмина появился миллиард и почему его должно хватить на «более 300 тыс. пассажиров, проживающих в Калининграде», не очень понятно. Во-первых, в программу субсидирования перелетов на калининградском направлении с этого года (как ранее рассказали в Росавиации) вошли не только жители региона и обучающиеся в регионе студенты, но и «наименее социально защищенные категории граждан России — многодетные родителей, молодежь до 23 лет, лица пожилого возраста, пассажиры с инвалидностью».

Во-вторых, как уточнили в той же Росавиации, перевозчики за один перелёт по направлениям Калининград — Москва и Калининград — Санкт-Петербург получают из федерального бюджета 5,5 тыс. и 4,5 тыс. рублей соответственно. Даже если взять субсидию в 4,5 тыс. рублей за один билет, то миллиарда хватит на 222 тыс. билетов, 770 млн — на 171 тыс. билетов. Не исключено, что для того, чтобы не получить значимые «более 300 тыс.», в Правительстве поделили миллиард на самую небольшую субсидию в 2700 руб. до Мурманска. При этом в одном только апреле пассажиропоток в аэропорту «Храброво» составил 373 тыс. человек. В Калининградской области же проживает более миллиона жителей, и, по идее, каждый из них имеет право на четыре перелета в год, а это — 16 млн билетов.

Ещё немного цифр. Первый конкурс на распределение субсидий между авиакомпаниями для перевозок в 2025 году Росавиация провела в декабре прошлого года. Ведомство распределило 7,1 млрд руб., их получили 18 авиакомпаний, которые осуществляют субсидированные перевозки на различных направлениях, включая и калининградское. Еще один конкурс был в апреле, тогда было распределено около 800 млн руб. В документации нет четкого разделения, какая именно сумма была выделена на полеты в Калининград.

«Новый Калининград» направил в Росавиацию и Правительство РФ информационные запросы с просьбой прокомментировать эту ситуацию, а также цифры, которые «не бьются».

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», скриншоты сайтов авиакомпаний и Росавиации