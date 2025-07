В соцсети «ВКонтакте» зафиксирован глобальный сбой

В социальной сети «ВКонтакте» в четверг, 3 июля, зафиксирован глобальный сбой. Пользователи не могут открыть свои страницы, получая стандартное уведомление следующего содержания: «The page you are looking for is temporarily unavailable. Please try again later» (Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже — прим. «Нового Калининграда»).

Согласно информации сервиса Downdetector, к 15:00 число жалоб на сбой уже превысило полторы тысячи.

Что стало причиной сбоя, пока неизвестно. Официальных комментариев по проблеме ещё не поступало.