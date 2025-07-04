Калининградская область вошла в топ-10 регионов с самым дорогим бензином

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В мае Калининградская область оказалась в десятке регионов с самым дорогим бензином. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитическое агентство «Промрейтинг».

По данным Росстата, в мае литр бензина в регионе стоил 63,45 руб. Показатель оказался выше, чем в Москве (63,12 руб.), которая разместилась на 10-м месте после Калининградской области.

Лидерами топа стали Республика Саха (74,11 руб.), Камчатский край (71,85 руб.) и Сахалинская область (71,81 руб.).

Самый доступный бензин в последний месяц весны был в Курганской области (55,02 руб.), Татарстане (55,85 руб.) и на Алтае (56,07 руб.).

В апреле 2025 года Калининградская область разместилась на 60-м месте из 85 в рейтинге российских регионов по доступности бензина. Тогда литр бензина марки АИ-92 стоил в Калининградской области 60,54 руб. Это на 2,1% дороже, чем в декабре 2024-го.

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