СК завершил расследование дела об убийстве женщины, совершенном 32 года назад

В Калининградской области завершили расследование уголовного дела (п. «е» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР) в отношении 53-летнего жителя региона, который обвиняется в убийстве и изнасиловании женщины в 1992 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.



По данным следственного комитета, вечером 8 ноября 1992 года обвиняемый встретил в Гусеве на улице Железнодорожной ранее незнакомую женщину, напал на неё, силой привёл на берег реки, где изнасиловал и задушил жертву. Мужчина избавился от тела, выбросив его в реку, после чего скрылся с места преступления.

Погибшей оказалась 46-летняя санитарка городской больницы, которая возвращалась домой с работы. Её тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке 24 ноябре 1992 года.

На первоначальном этапе следствия подозреваемого установить не удалось. В ходе работы сотрудников СК по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками были проанализированы материалы дела, в результате чего был выявлен схожий способ совершения нескольких преступлений на территории региона с 1992 по 1997 годы.

Так в поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997-го своего друга и его семьи.

Кроме того, 12 февраля 2024 года фигурант осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство, сопряженное с изнасилованием двух лиц, и покушение на убийство трёх лиц, сопряженное с изнасилованием, в 1996 году. В 1997 году мужчину допрашивали по уголовному делу об убийстве санитарки, однако достаточных доказательств для предъявления ему обвинения в то время не нашлось.

Спустя годы следователям удалость установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления. По словам фигуранта, это было первое из совершенных им убийств.

Сейчас сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.