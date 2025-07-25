Суд дал второе пожизненное жителю Гусева за убийство 32-летней давности

В Калининграде вынесен обвинительный приговор 53-летнему жителю региона. Он признан виновным в убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР), совершенном в 1992 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что вечером 8 ноября 1992 года в Гусеве, мужчина на улице напал на незнакомую женщину, силой привел на берег реки, где изнасиловал и задушил. Затем он выбросил тело в реку и скрылся с места преступления. Погибшей оказалась 46-летняя санитарка городской больницы, возвращавшаяся домой с работы. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке спустя две недели.

На первоначальном этапе следствия не удалось установить подозреваемого. Однако в ходе работы следователей и криминалистов калининградского СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с оперативными сотрудниками проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства, после чего выявлен схожий способ совершения нескольких преступлений, совершенных на территории региона с 1992 по 1997 год.

Именно так в поле зрения следствия попал 53-летний уроженец Гусева, с 1997 года отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство в 1993 году жительницы Гусева и убийство в мае 1997 года своего друга и его семьи. Кроме того, 12 февраля 2024 года фигурант осужден Московским районным судом города Калининграда за убийство, сопряженное с изнасилованием двух лиц (п. «е», п. «з» ст. 102 УК РСФСР), и покушение на убийство трех лиц, с целью облегчить его совершение, сопряженное с изнасилованием), совершенные в 1996 году. В 1997 году мужчину допрашивали по уголовному делу об убийстве санитарки, однако достаточных доказательств для предъявления ему обвинения в то время не нашлось.

Тем не менее правоохранителям удалось установить контакт с фигурантом, который дал подробные показания, признал вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного в 1992 году преступления. Подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбытием в исправительной колонии особого режима.