Власти о застройке Отрадного: «У нас ещё два десятка гектаров будут осваиваться»

Помимо застройки 30,5 га леса на побережье в районе Отрадного многофункциональным санаторно-гостиничным комплексом с «объектом дошкольного образования» (проект планирует реализовать Специализированный застройщик «Берег Девелопмент», одним из учредителей которого является столичная группа компаний «КОРТРОС») власти муниципалитета намерены освоить там же ещё около 20 га земли. Об этом, отвечая на вопросы членов архитектурно-градостроительного совета Калининградской области, сообщил глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.

Планами местных властей заинтересовалась член совета Мария Зеткина (главный архитектор проектов ООО «МОНО»): «У меня волнение в чём: чтобы это был не какой-то пазл, который пусть и уникальный, но никак бы не коррелировал с историчесой застройкий и с дальнейшим её развитием. Есть какие-то стратегические планы дальше?»

«На мой взгляд, пазл — это когда точечная застройка в уже сложившейся среде, — отреагировал Бондаренко. — Здесь, если это элемент пазла для маленьких детей, то это очень большой кусочек пазла. Да, справа ещё два десятка гектаров будет осваиваться. Но, как вы понимаете, мы все ограничены теми документами терпланирования, которые утверждены. Инвесторы ориентируются на них тоже».