Московские инвесторы показали проект застройки леса в Отрадном (фото)

Градостроительный совет Калининградской области на заседании 4 июля одобрил архитектурно-градостроительную концепцию многофункционального санаторно-гостиничного комплекса с «объектом дошкольного образования» в пос. Отрадное. Проект застройки 30 га планирует реализовать Специализированный застройщик «Берег Девелопмент», одним из учредителей которого является столичная группа компаний «КОРТРОС».

Благодаря фотофиксации участка видно, что под будущую застройку выделен крупный лесной массив, находящийся недалеко от высокой береговой линии. Здесь предполагается разместить апартаменты, жилые дома бизнес и комфорт-класса, виллы, ритейл, гостиницы, санаторий, паркинги и т.п.

Разрабатывало концепцию международное бюро «VALODE & PISTRE», которое, как отметили представители «КОРТРОС», занималось расширением береговой линии Монако, проектированием одного из кварталов в Сколково, жилого квартала в Париже и т.д. «Наша особенность — работа с контекстом, мы обратили внимание на большое культурное наследие в Светлогорске, и на природное окружение, которое решается центром наших концепций», — сообщил директор по проектированию бюро Андрей Винниченко, презентуя проект. По его словам, центром градостроительной композиции является пешеходный променад, комплекс включает жилую застройку, санаторно-курортную часть, детский сад на 240 мест и зону ритейла вдоль Калининградского шоссе.

В ходе обсуждения проекта вопросы возникли у представителя МЧС, который обратил внимание, что в комплексе необходимо обеспечить пожарные проезды «Здесь вдоль зданий проезды не указано. <...> Представить картинку, где всё в зелени, газонах и деревьях — это прекрасно. Когда проектировщик будет думать, как обеспечить подъезд, то получится, что ничего этого не останется: очень много домов, которые расположены очень близко друг к другу, их нужно обеспечить своим самостоятельным проездом, который будет заканчиваться либо разворотной площадкой 15 на 15 метров, или заканчиваться кольцевым движением на выезд в другую сторону», — заметил он,

Кроме того, возник вопрос у главного архитектора проектов «АМ Квадр» Наринэ Арустамовой. Она отметила, что в Отрадном есть проблемы с ливневой канализацией, а новый проект предполагает дополнительную нагрузку. «Вы для себя как-то этот момент обсуждали, понимаете, куда всё это пойдёт?» — поинтересовалась она. На вопрос попытался ответить замминистра экономики области Егор Корнаухов. Он напомнил, что земельный участок был предоставлен инвестору без проведения торгов под строительство санаторно-курортного комплекса. «Одним из условий успешной реализации проекта является возможность его подключения к сетям. Соответственно, все сети, которые там есть, максимально учитывались, и здесь мы не видим никаких проблем», — сказал он. «Я прошу прощения, мы все проектируем. И конечно же проектируем в Отрадном. И сталкиваемся с проблемой отсутствия ливневой канализации — её там реально нет», — отреагировала Арустамова. Представители проектировщика сообщили, что техусловия «будут запрашиваться — это следующий этап».

Отметим, что большинство членов градсовета высоко оценили концепцию, в итоге она была одобрена

Напомним, в январе стало известно, что Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области признал масштабными инвестпроекты ООО «Специализированный застройщик „Эталон Калининград Отрадное“» и «Специализированный застройщик „Берег Девелопмент“» (соучредителем которой является «КОРТРОС»). Компаниям без торгов передаются крупные земельные массивы в Отрадном.

Ранее ГК «КОРТРОС» сообщила, что в 2025 году планирует приступить к строительству жилого квартала на Острове. В нём будут предложения премиум и комфорт-классов, а общая площадь составит более 100 тыс. кв. м. Также заявлено строительство двух гостиничных комплексов площадью в 17 тыс. кв. м, коммерческие помещения на 10 тыс. кв. м. Девелопер планирует завершить реализацию проекта в 2031-м. В конце мая 2025 года компания заявила о желании участвовать в проекте круглогодичного курорта «Белая Дюна».

В июне в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с ГК «КОРТРОС» было подписано соглашение, по которому компания готова будет благоустроить сквер и мемориал на братской могиле советских воинов, погибших при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года на ул. Комсомольской в Калининграде. Соглашение подписывали губернатор Алексей Беспрозванных и Виктор Вексельберг.

Иллюстрации: презентация, представленная на заседании градсовета 4 июля