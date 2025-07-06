В «Храброво» отменены 5 рейсов, 42 задерживаются

В «Храброво» отменены 5 рейсов, 42 задерживаются
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В «Храброво» на утро 6 июля отменены пять рейсов (3 на вылет и 2 на прилёт), а также задерживаются 42 рейса (16 на вылет и 26 на прилёт). Согласно информации онлайн-табло, все отменённые рейсы на московском и петербургском направлениях. По тем же направлениям и большая часть задерживающихся вылетов и прилётов. Кроме того, неудобство, связанное с дополнительным ожиданием, предстоит испытать пассажирам на кировском, саратовском, казанском, екатеринбургском и минском направлениях.

Днём ранее сообщалось, что в «Храброво» задерживались порядка 25 рейсов на прилет и на вылет. Тогда же представителями Росавиации уточнялось, что изменения в расписании были связаны с «ограничениями в ряде секторов московской воздушной зоны».

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