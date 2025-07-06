Архитектор Башин: логика уплотнения застройки только в жадности застройщиков

Жадность застройщиков приводит к уплотнительной застройке. К такому выводу в ходе обсуждения проекта многофункционального санаторно-гостиничного комплекса в Отрадном пришёл калининградский архитектор Александр Башин. Сам проект застройки участка леса площадью чуть более 30 га Башин поддержал, назвав его «продолжением традиций города-сада». Далее он заявил, что таких проектов не хватает Светлогорску, историческую часть и деревья которого необходимо спасать.

«К чему приглашают туристов и чем славен Светлогорск? Здесь деревья являются приоритетом, а дома между деревьев. То есть рекреация важнее застройки. При этом создаётся общерекреационное интересное пространство. Это была идеология застройки Раушена. Сейчас я вижу продолжение этих традиций, такой традиционной застройки, где уважительно относятся к рекреации», — заявил Башин.

Архитектор также отметил, что благодаря проектам застройки вроде того, что был представлен представителями специализированного застройщика «Берег Девелопмент» (одним из учредителей компании является столичная группа компаний «КОРТРОС»), «становится привлекательным, для чего сюда ездить москвичам из плотной застройки в это интересное место».

«Если мы историческую часть города уплотним и сделаем ее такой же, как на Красной площади, то зачем сюда приезжать? Можно спокойно отдыхать в Москве. Я не вижу логики в уплотнении, кроме жадности застройщиков. В этом случае я только приветствую такой подход и дай бог, чтобы вы реализовали его, чтобы тренд продолжался», — заключил Башин.