В День города в Пионерском меняется расписание пригородных поездов

В связи с празднованием в Пионерском Дня города и Дня рыбака в ночь с 12 на 13 июля назначается дополнительный пригородный поезд сообщением «Светлогорск — Калининград». Информация об этом размещена в телеграм-канале «Калининградская Ласточка».

Электропоезд «Ласточка» отправится со станции Светлогорск-2 в 0:15, а со станции Пионерский Курорт — в 0:30. На Южный вокзал он прибудет в 1:16. В пути предусмотрены все остановки. При этом вечерний пригородный поезд, отправляющийся со станции Светлогорск-2 в 22:40, 12 июля будет отменен.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».