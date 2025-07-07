Проект капремонта общежития судостроительного техникума прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта общежития Прибалтийского судостроительного техникума. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Речь о здании по адресу: ул. Коммунистическая, д. 6. В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Проектную документацию готовила компания «Ингениум» (Калининград). Указанный застройщик — Прибалтийский судостроительный техникум. Положительное заключение было получено 7 июля. Форма экспертизы — государственная.

В июле 2024 года экспертиза одобрила проект капремонта здания Прибалтийского судостроительного техникума в Транспортном тупике, 10. В феврале 2025 года на работы выделили 203 892 780 рублей. В 2023 году учреждение искало подрядчика для капитального ремонта фасада здания-памятника архитектуры на ул. Новикова, 5.