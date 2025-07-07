Подряд на установку «лежачих полицейских» в Калининграде «подешевел» на 247 тысяч

Стоимость лота «Работы по обеспечению безопасности дорожного движения (обустройство улично-дорожной сети искусственной неровностью из полимерно-песчаного композита с светоотражающим элементом) в границах городского округа „Город Калининград“ в 2025 году» снизилась более чем на 247 тысяч рублей от первоначальной. Ранее максимальная цена аукциона составляла 7 543 241, 88 руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, первый аукцион пришлось отменить «в связи с необходимостью внесения изменений в документацию». Согласно обновленным данным, теперь за установку «лежачих полицейских» по 39 адресам предлагают 7 296 121 руб. В настоящее время конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки. Победителя электронного аукциона определят 9 июля.

В течение 60 дней с даты заключения контракта подрядчику предстоит установить искусственные неровности по адресам Нарвская, 68А; Нарвская, 81-85А; Жукова, 4; Емельянова, 90; Богатырская, 7; Бассейная — Катина; Донского, 27; Озерная, 30; 3-го Белорусского фронта; Дзержинского, 48; В. Фермора, 1, 6А; Комсомольская, 21; Комсомольская, 7; Леонова, 4,6; Донского, 9,15; Колоскова, 12; Артиллерийская, 72; Барнаульская, д.8; Баграмяна, 26А; Солнечный бул. (Ген. Павлова), 14; Батальная, 11А; Карамзина, 7А; Шевцовой, 49, 66; Судостроительная, 21,23; Егорова — Согласия. Установки будут выполнены из полимерно-песчаного композита. Заказчиком работ является МКУ ГДСР.