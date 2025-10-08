Арендатор водонапорной башни в Нестерове о ее развитии: «Сделаем необычную кровлю»

Водонапорную башню в Нестерове, расположенную рядом с железнодорожным вокзалом, как и похожий объект в Знаменске, не успели подключить к сетям и открыть для посетителей в этом турсезоне. При этом арендатор объекта, руководитель эко-площадки «Зелёный Кот» Денис Калиновский, уверяет, что ситуация с этой башней лучше, чем с другими. О процессе ремонта и перспективах развития объекта Калиновский рассказал «Новому Калининграду».

«Мы запустили проект ремонта кровли, потому что она находится в аварийном состоянии, — пояснил Калиновский. — Пока мы там кровлю не сделаем, внутри двигаться мы не будем. Небольшие работы внутри мы всё-таки провели: сделали очистку мусора и демонтировали аварийный бак для воды, что раскрыло пространство. Сейчас задача — сделать кровлю. Также в этом году мы планируем получить проект и докрутить его (в планах сделать необычную кровлю, а не просто накрыть каркас металлом)».

Калиновский отметил, что арендованная им водонапорная башня не является объектом культурного наследия, и это заметно ускоряет процесс. Что касается озвученной ранее идеи создания музея одного экспоната«, то от нее пока не отказываются.

«По этому поводу мы совещаемся с администрацией Нестеровского района, а также планируем пообщаться с „Роскосмосом“. В случае нестеровской башни (в отличие от истории с Правдинском и Знаменском — прим. „Нового Калининграда“) у нас самая лучшая ситуация. Да, тут у нас пока тоже нет электричества, но его хотя бы обещали дать в этом году. Если действительно дадут, это у нас будет самая быстрая башня, которая получила электроэнергию», — добавил арендатор.

Какой именно экспонат будет представлен в музее-башне, Калиновский раскрывать не стал.

В середине марта этого года Денис Калиновский рассказывал «Новому Калининграду», что для развитию башни в Нестерове рассматривается несколько идей, в том числе «по использованию темы РЖД». Местная администрация, являющаяся собственником здания, также подтверждала, что башня передаётся под нужды музея, и в ней начались ремонтные работы.

Ранее глава администрации муниципалитета Алексей Родин рассказывал, что в Нестерове планируют создать объекты притяжения, среди которых музей в бывшем здании тюрьмы и музей в водонапорной башне, «который, дай бог, запустится где-то в 2025 году».