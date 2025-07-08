Океанологи установили, что штормы позитивно влияют на обитателей Балтики

Океанологи установили, что штормы позитивно влияют на обитателей Балтики
Фото предоставлено пресс-службой Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН
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Штормовые события, проходившие в этом сезоне на Балтийском море, позитивно повлияли на обитателей морских глубин. Такое открытие сделали океанологи в ходе 61-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Борис Петров» Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

«Позитивная новость с точки зрения экологического состояния моря — во время штормовых событий зафиксирована „закачка“ кислородсодержащих поверхностных вод в глубинные слои Гданьской впадины, что способствует снижению содержания токсичного сероводорода в воде, убивающего всё живое, и улучшению условий для морских обитателей, — сообщили в пресс-службе института. — Таким образом, не только редкие затоки с Северного моря, но и штормовое воздействие позволяет Балтике восстанавливать и поддерживать равновесное состояние экосистемы в условиях постоянного дефицита кислорода».

Кроме того, в рамках регулярного производственного экологического мониторинга ученые провели исследования экологического состояния районов морской нефтедобычи. Негативных последствий для экосистемы Балтийского моря выявлено не было.

В институте добавили, что полученные по результатам рейса «Академика Бориса Петрова» результаты «позволили пополнить многолетние ряды данных для оценки современного состояния моря, а также анализа изменений в климатических масштабах».

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