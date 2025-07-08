Пассажиропоток «Храброво» в июне по сравнению с апрелем увеличился на 45%

Пассажиропоток «Храброво» в июне увеличился на 45,4% по сравнению с апрелем текущего года. Это следует из сообщения аэропорта.

Пассажиропоток в июне достиг 542 375 человек, из них 532 180 стали пассажирами внутренних авиалиний. В апреле пассажиропоток составил 373 024 человека.

В конце апреля стало известно, что «Храброво» вошёл в рейтинг самых удобных аэропортов в России, разместившись на 14-м месте. Показатели работы аэропортов анализировали и оценивали по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп. Калининградская воздушная гавань набрала 35,9 балла.