Пассажиропоток «Храброво» в июне по сравнению с апрелем увеличился на 45%

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Пассажиропоток «Храброво» в июне увеличился на 45,4% по сравнению с апрелем текущего года. Это следует из сообщения аэропорта.

Пассажиропоток в июне достиг 542 375 человек, из них 532 180 стали пассажирами внутренних авиалиний. В апреле пассажиропоток составил 373 024 человека.

В конце апреля стало известно, что «Храброво» вошёл в рейтинг самых удобных аэропортов в России, разместившись на 14-м месте. Показатели работы аэропортов анализировали и оценивали по 15 параметрам, которые объединили в пять крупных групп. Калининградская воздушная гавань набрала 35,9 балла.

С 6 по 8 июля в аэропорту было задержано множество рейсов на московском и петербургском направлениях. В Росавиации назвали ситуацию управляемой. «Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», — подчеркнули в ведомстве 6 июля.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter