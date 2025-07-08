В «Храброво» задерживается 23 рейса, шесть отменены

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В расписании калининградского аэропорта «Храброво» произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 10:10 задерживается прилёт и вылет 23 рейсов. Шесть рейсов были отменены.

На вылет задерживается восемь рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Три рейса отменили, два из которых из московского аэропорта «Шереметьево» и один из петербургского «Пулково». Ожидают дольше обычного пассажиры 15 рейсов в областной центр из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, отменено три рейса по направлениям «Москва/Шереметьево — Калининград» и «Санкт-Петербург — Калининград».

«На данный момент обстановка у стоек регистрации спокойная, серьезных очередей и скоплений пассажиров не наблюдается, — писала пресс-служба аэропорта „Храброво“ в понедельник, 7 июля. — Приносим извинения за доставленные неудобства».

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.

Фото: аэропорт «Храброво»

Отметим, что в субботу, воскресенье и понедельник было задержано множество рейсов на московском и петербургском направлениях. Впрочем, позднее в Росавиации назвали ситуацию управляемой. «Авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне», — подчеркнули в ведомстве 6 июля.


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