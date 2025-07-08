Бывший санаторий «Майский» под Светлогорском планируют «запускать частями»

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Областные власти намерены вводить в эксплуатацию бывший детский санаторий «Майский», выкупленный у частных собственников, частями. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева представителям СМИ в понедельник.

По её словам, власти приступают к разработке проектно-сметной документации для восстановления учреждения, на его месте планируют разместить детский загородный центр. «Будем его запускать частями. Будут и быстровозводимые конструкции, и стационарные корпусы», — сказала Светлана Трусенева.

Напомним, в ноябре 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретении комплекса закрывшегося больше 10 лет назад детского санатория в пос. Майский под Светлогорском. Комплекс предполагалось выкупить для государственного автономного учреждения образования «Школа-интернат Лицей-интернат». На его приобретение было предусмотрено 200 млн рублей. Средства выделены министерству образования. Срок капитальных вложений — 2025 год.

По данным ФГИС ЕГРН, недвижимость находилась в собственности ООО «Санаторно-курортное объединение „Калининградпрофкурорт“», земля принадлежит Светлогорскому району, в 2006 году местные власти заключили договор аренды до 2055 года с «Санаторно-курортное объединение „Калининградпрофкурорт“».

В 2023 году бывший детский санаторий «Майский» был выставлен на «Авито» за 200 млн рублей. В объявлении говорилось, что санаторий введен в эксплуатацию в 1982 году, включает в себя восемь капитальных зданий разной этажности, есть своя отдельно стоящая котельная, работающая на твердом топливе. Продавцы обращали внимание, что «участок примыкает к жилой зоне поселка Майский, возможна перспектива изменения целевого использования под индивидуальное жилое строительство».



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