Беспрозванных выделил 200 млн на покупку бывшего санатория под Светлогорском

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретении комплекса закрывшегося больше 10 лет назад детского санатория в пос. Майское под Светлогорском. Комплекс предполагается выкупить для государственного автономного учреждения образования «Школа-интернат Лицей-интернат». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На приобретение имущественного комплекса, состоящего из нескольких корпусов, предусмотрено 200 млн рублей. Средства выделены министерству образования. Срок капитальных вложений — 2025 год.

В состав комплекса входят административно-приемный корпус площадью 636 кв. м, два спальных корпуса по 970 кв. м, лечебно-учебный корпус (990 кв. м), клуб-столовая (2353 кв. м), котельная, гараж и овощехранилище. По условиям распоряжения, должен быть заключён договор переуступки права аренды земельных участков площадью 48059 кв. м и 23400 км. в. По данным ФГИС ЕГРН, недвижимость находится в собственности ООО «Санаторно-курортное объединение „Калининградпрофкурорт“», земля принадлежит Светлогорскому району, в 2006 году местные власти заключили договор аренды до 2055 года с «Санаторно-курортное объединение „Калининградпрофкурорт“».

Как отмечает портал «Руград» со ссылкой на Seldon.Basis, выручка «Калининградпрофкурорт» в 2023 году составила 50,6 млн руб., чистая прибыль достигла 33,4 млн руб. С июля 2021 года структурой руководит Светлана Солдатова.

Отметим, в начале 2024 года региональные власти приняли решение объединить ЦРОД (Центр развития одарённых детей) и ШИЛИ, в которой обучаются одарённые дети со всей области. Соответствующее постановление областного правительства подписал экс-губернатор Антон Алиханов. Он же в начале 2023 года обещал «найти возможность финансирования» и поручил начать подготовку к строительству нового корпуса ЦРОД, которому не хватает помещений.

Напомним, в 2023 году бывший детский санаторий «Майский» был выставлен на «Авито» за 200 млн рублей. «Санаторий введен в эксплуатацию в 1982 году, включает в себя восемь капитальных зданий разной этажности, выполненных из силикатного кирпича по сборным железобетонным фундаментам с железобетонными перекрытиями и плоскими рубероидными кровлями. Есть своя отдельно стоящая котельная, работающая на твердом топливе», — отмечалось в объявлении. Продавцы обращали внимание, что «участок примыкает к жилой зоне поселка Майский, возможна перспектива изменения целевого использования под индивидуальное жилое строительство».





Иллюстрация: скрин с сайта «Авито»

В 2015 году бывший спикер Калининградской областной Думы Марина Оргеева предлагала выяснить, кому принадлежит санаторий, — областной или федеральной организации профсоюзов, и попытаться начать переговоры о передаче комплекса в собственность области. «Не важно, какая организация профсоюзов там является хозяином. Санаторий все равно принадлежит людям, и нужно его эксплуатировать, иначе он окончательно придет в упадок», — говорила она.