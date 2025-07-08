Сити-менеджер Пионерского: променада у госрезиденции планируют открыть в 2029 г.

Сити-менеджер Пионерского: променада у госрезиденции планируют открыть в 2029 г.
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Открытие променада у госрезиденции в Пионерском планируется в 2029 году. Об этом сообщил глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев во время прямого эфира на странице Центра управления регионом «ВКонтакте».

«Планируется реконструкция этой части променада, на текущий момент там все ненормативное, поэтому собственник променада, собственник резиденции и берегоукрепительного сооружения проход закрыли в целях безопасности», — сообщил Леонид Шибаев. По его словам, пока все находится «на той же стадии»: «Срок реализации реконструкции — это 2029 год, если я не ошибаюсь. Если они раньше реконструируют, значит, раньше». Глава администрации также сообщил, что у местных властей есть «тесный контакт» с собственниками резиденции и «возможность совместными усилиями» открыть променад раньше, если это будет безопасно для жителей.

Ранее министр по культуре и туризму Андрей Ермак сообщала, что ремонт проведут в 2025-2026 годах.

Напомним, проход по променаду в районе государственной резиденции в Пионерском закрыли в мае 2024 года. Администрация муниципалитета сообщила, что это произошло из-за того, что «в конструктиве променада есть серьезные разрушения и передвижение по нему может быть опасно для здоровья и жизни людей». На ограждении было вывешено объявление о том, что участок променада в аварийном состоянии. По информации администрации, ремонт планировалось провести в 2025–2026 годах.

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