Шибаев: пляж в Пионерском увеличили на 50 метров

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В этому году в Пионерском увеличили пляж, а также открыли новый спасательный пост. Об этом сообщил глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев во время прямого эфира на странице Центра управления регионом «ВКонтакте».

Глава администрации рассказал, что «сам пляж увеличился на 50 метров», и напомнил, что его увеличивают каждый год. Кроме того, «открылся новый спасательный пост» возле спуска на ул. Портовой, а также была установлена «дополнительная спасательная вышка в районе променада».

По словам Шибаева, администрация также увеличила количество пляжной инфраструктуры в связи с приближающимся туристическим потоком. «Мы каждый год увеличиваем количество инфраструктуры: это и настилы, и каюты для переодевания, и лавочки», — уточнил Шибаев.

В начале июня в ходе приемки пляжей глава местной администрации сообщил, что всего в Пионерском два пляжа протяженностью около тысячи метров. Безопасность на них обеспечивают 20 спасателей. Их зарплату в этом году, как было отмечено, увеличили, и теперь она составляет «около 40 тысяч» при работе в режиме «два через два».

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