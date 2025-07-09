Минобр: новый кампус БФУ расширит возможности для местных студентов с востока

Минобр: новый кампус БФУ расширит возможности для местных студентов с востока
Фото: телеграм-канал Алексея Беспрозванных
Продолжение: Марат Хуснуллин: общежитие для неокампуса БФУ готово на 70%
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Новый кампус БФУ им. И. Канта на улице Невского расширит возможности для поступления в вуз школьников, проживающих в восточной части области, решив проблему с общежитиями. Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева представителям СМИ в понедельник.

По словам министра, новый кампус БФУ на улице Невского «интересное предложение, — выбор для наших выпускников». «Не могу сказать, что все ребята поступают в Балтийский федеральный университет, но была определенная сложность на протяжении ряда лет, связанная с общежитиями, в том числе для наших ребят с восточной области. Они не могли воспользоваться [возможностью] проживать на территории университета», — рассказала Трусенева.

Также министр сообщила, что в этом году БФУ сдает первое общежитие и дальше пойдет череда их открытий. «Это тоже новые возможности для ребят с восточной области поступать и выбирать наш университет», — заключила чиновница.

Напомним, в июне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что техническая готовность кампуса мирового уровня «Кантиана» БФУ им. Канта составляет 61%.

Ранее сообщалось, что общежития в неокампусе планируют открыть в первом семестре 2025-2026 учебного года. Помимо прочего, территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планируют до конца 2025-го.

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