На ремонт ул. Беломорской в Калининграде выделили более 15 млн рублей (фото)

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта ул. Беломорской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 17 июля. Итоги аукциона планируют подвести 21 июля. Максимальная цена контракта — 15 107 018 рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо выполнить за 110 дней. Указанный гарантийный срок — пять лет. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Помимо ремонта дорожного полотна, необходимо обновить тротуары плиткой типа «Кирпич», заменить люки колодцев и посеять газон.