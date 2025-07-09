На ремонт ул. Беломорской в Калининграде выделили более 15 млн рублей (фото)

На ремонт ул. Беломорской в Калининграде выделили более 15 млн рублей (фото)
Фото: «Яндекс Панорамы» (2024 г.)
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

Власти Калининграда ищут подрядчика для ремонта ул. Беломорской. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 9 по 17 июля. Итоги аукциона планируют подвести 21 июля. Максимальная цена контракта — 15 107 018 рублей. Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо выполнить за 110 дней. Указанный гарантийный срок — пять лет. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Помимо ремонта дорожного полотна, необходимо обновить тротуары плиткой типа «Кирпич», заменить люки колодцев и посеять газон.

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