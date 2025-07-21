При ремонте улицы Беломорской демонтировать брусчатку не планируется

При ремонте улицы Беломорской демонтировать брусчатку не планируется
Фото: «Новый Калининград»
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В ходе ремонта улицы Беломорской не планируется убирать с неё брусчатку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининграда.

«Это обычный ремонт, брусчатку снимать не будут», — пояснили в горадминистрации. Отметим, что Беломорская идет параллельно с улицами Озерной и Лесной в районе Ботанического сада. Она имеет протяженность 340 метров, выложена брусчаткой, поверх которой уложен асфальт.

17 июля состоялись торги по выбору подрядчика для ремонта улицы, в аукционе приняли участие шесть компаний. Победителем признан подрядчик, предложивший отремонтировать дорогу за 14,88 млн руб., снизив начальную цену контракта на 227 тыс. руб.

Источник финансирования — городской бюджет. Работы необходимо выполнить за 110 дней. Указанный гарантийный срок — пять лет. Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Помимо ремонта дорожного полотна, необходимо обновить тротуары плиткой типа «Кирпич», заменить люки колодцев и засеять газон.



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Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter