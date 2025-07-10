Путин подписал указ о создании ресурса со сведениями о мигрантах

Владимир Путин подписал указ о создании государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ресурс поручено создать Министерству внутренних дел до 30 июня 2026 года. Как отмечается в указе, цель инициативы — формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в РФ, а также выработка и реализация мер, направленных на регулирование связанных с этим процессов.