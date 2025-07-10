Янтарный комбинат изготовил из янтаря копию Спасской башни (видео)

Янтарный комбинат изготовил из янтаря копию Спасской башни (видео)
Фото: пресс-служба Янтарного комбината
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Калининградский янтарный комбинат Ростеха создал копию Спасской башни в масштабе 1:100 из полутора тысяч фрагментов янтаря. Для создания потребовалось 5 месяцев и 17 кг первосортного матового камня, сообщает пресс-служба предприятия.

Высота изделия составляет 71 см, вес — около 9 кг. Миниатюрная версия выполнена в технике мозаики, каждый фрагмент предварительно обработан и подогнан под соседний вручную. В копии сохранены мельчайшие архитектурные детали — арки, шпили, «ласточкины хвосты».

С помощью технологии прессования художники изменили оттенок янтаря и передали оригинальные цвета декоративных элементов. «Например, подоконники и готический купол у сувенира также зеленые. В звоннице размещены 23 миниатюрных колокола, отлитых из латуни и покрытых серебром. Входная дверь в башню выполнена из настоящего дуба. Икона Спаса Смоленского над входом нарисована вручную. Ее размер 1,5 на 2 см», — рассказывает пресс-служба комбината.

Сувенир разработан к VII международному форуму AmberForum’25, который пройдет на ВДНХ в павильоне № 57 с 31 июля по 3 августа. Вход на форум для посетителей бесплатный. В общей сложности для AmberForum’25 создано больше ста тысяч изделий и 90% из них будут показаны впервые.
 

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