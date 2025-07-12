Бизнесмена, обвиняемого в хищении более 100 млн рублей, заключили под стражу (фото)

Заключён под стражу гендиректор компании «Строитель», присвоивший, по версии следствия, денежные средства 27 граждан в сумме более 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура Московского района Калининграда в судебном заседании поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина 1992 года рождения, обвиняемого в хищении денежных средств. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца.

«Предварительно установлено, что генеральный директор ООО „Сфера для жизни“ и ООО „Строитель“, используя своё служебное положение, имея умысел на хищение денежных средств, путём обмана и злоупотребления доверием, заключал договоры подряда на выполнение строительно-монтажных и отделочных работ на земельных участках, однако после получения денежных средств от заказчиков возложенные на себя обязательства не выполнял, денежные средства заказчикам не возвращал, в результате чего гражданам был причинён ущерб более 100 млн. рублей», — говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Как сообщалось ранее, с марта 2025 года обвиняемый скрывался от органов предварительного расследования и находился в Таиланде.